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06.05.2026 06:31:29
ThredUp A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ThredUp A hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
ThredUp A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat ThredUp A mit einem Umsatz von insgesamt 81,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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