|
05.11.2025 06:31:28
ThredUp A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ThredUp A ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ThredUp A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
ThredUp A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
ThredUp A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street geht es seitwärts. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.