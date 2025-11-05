ThredUp A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ThredUp A ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ThredUp A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ThredUp A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

ThredUp A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at