Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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04.08.2026 12:17:11
Three Arrows going after founder Zhu Su’s wife for US$40 million from Dubai property sale
The property was allegedly paid for from a purported loan of US$50 million worth of cryptocurrency from the firmWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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