Three F: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Three F gab am 12.01.2024 die Zahlen für das am 30.11.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,240 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 3,47 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at