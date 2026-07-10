Three F: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Three F gab am 09.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,69 JPY, nach 13,29 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,82 Prozent auf 3,75 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at