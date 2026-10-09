Three F: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Three F hat am 08.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,59 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Three F im vergangenen Quartal 3,92 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Three F 3,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at