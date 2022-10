Three F hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Three F hat am 14.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2022 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Three F in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

