Three F hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Three F hat sich am 14.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2023 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 4,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Three F -4,290 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3,44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at