Three F präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Three F hat am 08.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at