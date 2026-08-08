Griffon CorpShs Aktie
WKN: 856788 / ISIN: US3984331021
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09.08.2026 00:50:30
Three Griffon Executives Sold Into an Earnings Pop. Here's What to Know
Chief Financial Officer Brian G. Harris reported a sale of 11,050 shares of Griffon Corporation (NYSE:GFF) on August 5, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($103.27); post-transaction value based on the August 5 market close ($102.81).Griffon Corporation is a diversified global enterprise with a market capitalization of $4.9 billion. The company leverages its extensive product portfolio and international distribution network to maintain competitive positioning in the construction materials and home & building products sectors. With a one-year share price appreciation of 50%, Griffon demonstrates strong market performance driven by operational execution and favorable market conditions in its core end markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Griffon CorpShs
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