WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.09.2026 16:19:26
Three-way battle for power in world chess: Who will be elected FIDE president in Samarkand?
The era of Russian presidents is coming to an end at the World Chess Federation (FIDE). Two Germans and one Kazakh are up for election. Among the issues at play are money, Kremlin influence, and unanswered questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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