29.10.2026 06:31:29

ThreeD Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ThreeD Capital hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat ThreeD Capital im vergangenen Quartal -4,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1410,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ThreeD Capital -0,3 Millionen CAD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ThreeD Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,290 CAD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden -3,97 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber -6,52 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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