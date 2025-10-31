|
ThreeD Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ThreeD Capital hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden -0,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ThreeD Capital -1,4 Millionen CAD umgesetzt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 CAD. Im Vorjahr hatten 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3722,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 0,18 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei -6,52 Millionen CAD.
