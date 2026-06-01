|
01.06.2026 06:31:29
ThreeD Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ThreeD Capital hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
ThreeD Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 120,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.