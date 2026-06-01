ThreeD Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ThreeD Capital hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ThreeD Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 120,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at