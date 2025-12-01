ThreeD Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ThreeD Capital stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen CAD – ein Plus von 110,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ThreeD Capital -4,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

