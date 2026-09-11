ThreePro Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ThreePro Group hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,71 JPY je Aktie in den Büchern standen.

ThreePro Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at