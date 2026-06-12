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12.06.2026 06:31:29
ThreePro Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ThreePro Group hat am 11.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ThreePro Group 23,19 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ThreePro Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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