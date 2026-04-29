Threes Company Media Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Threes Company Media Group A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Threes Company Media Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,06 Milliarden CNY im Vergleich zu 816,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at