Thryv: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thryv hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,99 Prozent auf 118,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at