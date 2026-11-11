|
11.11.2026 06:31:29
Thryv: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Thryv hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40,99 Prozent auf 118,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!