Thryv Holdings Aktie
WKN DE: A2QC2D / ISIN: US8860292064
|
14.09.2026 14:28:01
Thryv To Sell Its Print Directories Business
(RTTNews) - Thryv Holdings (THRY) has entered into a definitive agreement to sell its print directories business - consisting of Print Yellow and White Pages in the United States, Australia, and New Zealand, the digital editions of those print directories, and Australia White Pages online - to Carolwood L.P. in an all-cash transaction for total consideration of $142 million. The company intends to use the net proceeds to repay outstanding debt and other liabilities, further strengthening the balance sheet.
"We are confident that concentrating our business strategy and resources on our AI-powered Growth Platform is the most effective path to maximize shareholder value," said Joe Walsh, CEO and Chairman of Thryv Holdings.
In pre-market trading on NasdaqCM, Thryv shares are up 7.26 percent to $1.92.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thryv Holdings Inc Registered Shs
|
03.08.26
|Ausblick: Thryv stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Thryv Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Thryv Holdings Inc Registered Shs
|1,99
|10,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.