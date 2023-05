Thüringens CDU-Chef: Merz 'der natürliche Herausforderer' von Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt sieht Parteichef Friedrich Merz in der Poleposition für die Kanzlerkandidatur der Union. "Als Partei- und Fraktionschef hat er selbstverständlich das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur", sagte Voigt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Merz habe die Union geeint und damit entscheidend gestärkt. "Als Oppositionsführer im Bund ist Friedrich Merz der natürliche Herausforderer von (Kanzler) Olaf Scholz", so der Christdemokrat weiter.

Merz stehe für Führungsstärke. Und er sei "ein Klartext-Politiker, der auch den Finger in die Wunde legt und die realen Sorgen der Menschen anspricht", sagte Voigt. "Das kommt in Ostdeutschland sehr gut an."

Die nächste Bundestagswahl ist 2025. Merz erklärte jüngst, die "K-Frage" entscheide man im Spätsommer 2024. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, Chef des mitgliederstärksten CDU-Landesverbands, warnte die Union vor einer verfrühten Debatte über die Kanzlerkandidatur. CSU-Chef Markus Söder betonte zuletzt, dass das Thema für ihn erledigt sei und er für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung stehe.

Vor der Bundestagswahl 2021 hatte der Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur fast zum Bruch der Union geführt - und letztlich dazu, dass nun mit Scholz ein Sozialdemokrat Kanzler und eine rot-grün-gelbe Regierung an der Macht ist./sku/DP/zb