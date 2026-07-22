Thule Group Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Thule Group Un lud am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,27 USD. Im letzten Jahr hatte Thule Group Un einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,78 Prozent auf 365,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 352,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at