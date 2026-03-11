Thunder Bridge Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thunder Bridge Acquisition hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thunder Bridge Acquisition -0,050 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 78,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Thunder Bridge Acquisition 78,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,000 USD. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 313,04 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 309,26 Millionen USD.

