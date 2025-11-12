Thunder Bridge Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thunder Bridge Acquisition hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Thunder Bridge Acquisition 77,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 79,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at