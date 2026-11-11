Thunder Bridge Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thunder Bridge Acquisition hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Thunder Bridge Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 153,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 97,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at