Thunder Bridge Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thunder Bridge Acquisition hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at