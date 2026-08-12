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12.08.2026 06:31:29
Thunder Bridge Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Thunder Bridge Acquisition hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,15 Prozent auf 100,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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