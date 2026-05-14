Thunder Mountain Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Thunder Mountain Gold lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at