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17.08.2026 06:31:29
Thunder Mountain Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Thunder Mountain Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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