Thunderbird Minerals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thunderbird Minerals hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at