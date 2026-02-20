Thunderful Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Thunderful Group Registered präsentierte in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,010 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,89 Prozent zurück. Hier wurden 65,1 Millionen SEK gegenüber 77,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,330 SEK. Im Vorjahr waren -12,630 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Thunderful Group Registered im vergangenen Geschäftsjahr 259,30 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thunderful Group Registered 292,80 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at