UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Korruptionsskandal
|
01.12.2025 13:44:40
"Thunfisch-Anleihen"-Skandal: Schweiz verklagt Credit Suisse und UBS - Aktie gibt ab
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine Mitarbeiterin der damaligen Credit Suisse AG wegen des Verdachts der Geldwäsche eingereicht. Der Credit Suisse bzw. UBS wirft sie vor, die Straftat aufgrund von organisatorischen Mängeln nicht verhindert zu haben
"Wir weisen die Schlussfolgerungen der Bundesanwaltschaft deutlich zurück und werden unsere Position energisch verteidigen", sagte eine UBS-Sprecherin.
Beim Thunfisch-Anleihe-Skandal hatte sich Mosambik Finanzmittel von Schwellenland-Investoren beschafft. Er wurde 2016, Jahre bevor die UBS die Credit Suisse übernahm, durch eine Untersuchung des Wall Street Journal aufgedeckt.
An der SIX geben die UBS-Papiere am Montag zeitweise um 0,39 Prozent nach auf 30,90 Schweizer Franken.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33,17
|0,82%
