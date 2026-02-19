Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|
19.02.2026 08:18:45
Thurgauer Kantonalbank: Ergebnis für die Geschichtsbücher
Rekordgewinn und 5'500 neue Kunden: 2025 war für die Thurgauer Kantonalbank erfolgreich. Davon profitiert nicht nur der Kanton Thurgau als Eigentümer. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Thurgauer Kantonalbank
Analysen zu Thurgauer Kantonalbank
Aktien in diesem Artikel
|Thurgauer Kantonalbank
|198,00
|-0,50%