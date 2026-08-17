Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
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17.08.2026 09:46:41
Thurgauer Kantonalbank: Wechsel im Bankrat
Im strategischen Führungsgremium der Thurgauer Kantonalbank kommt es im Frühjahr 2027 zu einem Wechsel. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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