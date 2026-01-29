Thyrocare Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thyrocare Technologies hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,82 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4,50 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,01 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at