thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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16.03.2026 11:58:00
Thyssenkrupp: Zerschlagung des Traditionsunternehmens im Ruhrgebiet
Krupp war einst ein Stahlunternehmen von Weltrang, heute arbeitet der Konzern an seiner Zerschlagung. Unklar ist sogar, ob die Zentrale am Gründungsort Essen bleibt. Was macht das mit der Stadt, in der ich aufgewachsen bin?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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