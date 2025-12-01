thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
01.12.2025 17:33:11
Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Indian magnate Naveen Jindal is continuing to conduct due diligence on steel businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
17:59
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
17:33
|Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale (Financial Times)
17:33
|Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale (Financial Times)
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
12:27
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
28.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|thyssenkrupp AG
|8,98
|-4,14%
