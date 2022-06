thyssenkrupp-Aktie: Option für IPO der Wasserstofftochter weiterhin auf dem Tisch

"Wir untersuchen einen Börsengang als präferierte Option für die Entwicklung unseres Unternehmens. Die Absichtserklärung besteht weiterhin", sagte der Chef von thyssenkrupp Nucera, Denis Krude, am Mittwoch auf dem "Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel 2022" in Essen. Einen Zeitrahmen nannte er zwar nicht. Der Konzern bekräftigte aber auf Nachfrage, dass eine Entscheidung noch im ersten Halbjahr getroffen werden könne.

Nucera entwickelt Großanlagen zur Herstellung von Wasserstoff, der weltweit eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz spielen soll. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund strebt bis 2025/26 einen Umsatz von 900 Millionen bis eine Milliarde Euro an. Nucera beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Börsengänge sind angesichts der Unsicherheiten an den Märkten in Folge des Ukrainekriegs und der Lieferkettenprobleme derzeit eher die Ausnahme. Zu den Ausnahmen gehört der italienische Wasserstoffspezialist De Nora, der bis Ende Juni eine Erstnotiz an der Mailänder Börse plant. De Nora produziert Komponenten für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Der Konzern ist bei Nucera Partner von thyssenkrupp. thyssenkrupp hält 66 Prozent der Anteile, De Nora den Rest.

GROSSAUFTRÄGE IM PETTO

Nach dem Capital Markets Day von Nucera im Januar hatte die Bank of America in einem Kommentar das thyssenkrupp-Paket von 66 Prozent mit einem Wert von 2,3 Milliarden Euro veranschlagt, womit das gesamte Unternehmen auf 3,4 Milliarden Euro käme. Ein weiterer Banker bezifferte den Wert auf drei bis vier Milliarden Euro. thyssenkrupp will die Mehrheit auf jeden Fall behalten.

Nucera-Chef Krude sieht sein Unternehmen im Aufwind. Auch dank zweier Großaufträge in den Niederlanden und Saudi-Arabien habe das Wasserstoffgeschäft einen Auftragsbestand von rund 900 Millionen Euro, berichtete er auf der Konferenz in Essen. Das Chlor-Alkali-Stammgeschäft verfüge standardmäßig über einen Bestand von etwa 400 Millionen Euro. Für Nucera sei das Wasserstoffgeschäft keine Zukunftsmusik. "Der Startschuss ist gefallen. Und wir wollen diese neue Ära mitgestalten."

Die thyssenkrupp-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,4 Prozent auf 9,07 Euro.

Düsseldorf (Reuters)