thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Erholung des Stahlgeschäfts 07.10.2026 16:02:00

thyssenkrupp-Aktie dennoch im Minus: Jefferies erhöht Kursziel - Einstufung 'Buy'

thyssenkrupp-Aktie dennoch im Minus: Jefferies erhöht Kursziel - Einstufung 'Buy'

Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Erholung des Stahlgeschäfts sowie der geplanten Abspaltung von TK Accelis, welche den Konglomeratsabschlag verringern sollte, habe die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns deutliches Erholungspotenzial, schrieb Tommaso Castello am Dienstag.

Die thyssenkrupp-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent auf 13,36 Euro nach.

/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

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