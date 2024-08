thyssenkrupp-Aktie dreht ins Plus: Abgang von thyssenkrupp Steel-CEO

"Dem Management von thyssenkrupp Steel ist es trotz aller anerkennenswerter Anstrengungen nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern seit Jahren nicht gelungen, erfolgreich Antworten auf die strukturellen Herausforderungen des Stahlgeschäfts und seine betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten zu geben", erklärte Russwurm am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Der Manager ist auch Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).

Die defizitäre Stahlsparte soll restrukturiert und verselbstständigt werden. Unter anderem über die finanzielle Ausstattung durch den Mutterkonzern auf dem Weg in die Selbstständigkeit wurde seit Wochen zwischen der Konzernführung und dem Stahl-Management erbittert gestritten. Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass Stahlchef Bernhard Osburg, die Produktionsvorständin und der Personalvorstand das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Im Zuge dessen kündigten auch vier Steel-Aufsichtsratsmitglieder die Niederlegung ihrer Mandate an. Darunter ist auch der bisherige Vorsitzende Sigmar Gabriel . Er hatte thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López eine Diffamierungs-Kampagne gegen den Stahlvorstand vorgeworfen. Russwurm warf er indirekt Tatenlosigkeit vor.

Russwurm: Steel-Management hat "falsch oder schlecht investiert"

In seiner Stellungnahme erklärte Russwurm, dass das Steel-Management seine eigenen Pläne immer wieder deutlich verfehlt habe. Dies gelte bislang auch für das laufende Geschäftsjahr. Vereinbarte Restrukturierungsprogramme hätten bei weitem nicht zu den vom Steel-Management in Aussicht gestellten Effekten geführt. "thyssenkrupp Steel verbraucht laufend Liquidität zulasten seiner eigenen Zukunft, aller anderen Geschäfte und der Eigentümer des Konzerns und hat unter seiner bisherigen Führung keine Kontrolle über diese Situation gewonnen." Die drei bereits langjährig aktiven Mitglieder des Vorstands schieden vor diesem Hintergrund im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen aus.

Nachbesetzung der vakanten Vorstandsposten soll "zeitnah" erfolgen

Die Muttergesellschaft erklärte nach den Rücktritten, dass die verbliebenen Vorstandsmitglieder Dennis Grimm (Technik) und Philipp Conze (Finanzen) die Geschäfte des Stahlsegments weiterführen würden. "Die Nachbesetzung der vakanten Positionen wird in einem strukturierten Prozess zeitnah erfolgen", hieß es. Die vakanten Ressorts werden in der Zwischenzeit aufgeteilt. Grimm übernehme die Funktion des Vorstandssprechers. Über die Nachbesetzung der vakanten Aufsichtsratssitze sowie über die Nachfolge von Sigmar Gabriel als Vorsitzendem des Aufsichtsrats solle kurzfristig entschieden werden.

Die Stahlsparte leidet seit Langem unter der Konjunkturschwäche und Billigimporten. Sie muss unter anderem deshalb Kapazitäten und damit auch Personal abbauen. Was das Stühlerücken in Vorstand und Aufsichtsrat für die Zukunft der Beschäftigten bedeutet, ist noch völlig offen. Der Aufsichtsrat hatte eigentlich einen Plan für die Finanzierung der kommenden zwei Jahre fassen wollen - doch dazu kam es nicht.

Die thyssenkrupp-Stahlsparte ist Deutschlands größter Stahlerzeuger. 27.000 Menschen sind dort beschäftigt, allein 13.000 davon arbeiten in Duisburg. Der Betriebsrat befürchtet im Zuge der Restrukturierung eine "Halbierung der Hütte" und den Abbau Tausender Arbeitsplätze.

thyssenkrupp-Aktie auf Richtungssuche - Stahlstreit verunsichert

Das fortgesetzte Chaos bei thyssenkrupp mit Blick auf die Stahlsparte hat die Aktien des Industriekonzerns am Freitag belastet. Sie büßten am Vormittag via XETRA bis zu 1,8 Prozent auf 3,168 Euro ein. Allein 2024 haben sie rund die Hälfte ihres Wertes verloren. Zuletzt griffen Anleger aber wieder zu, und die Aktien drehten leicht ins Plus. Zeitweise notieren sie 0,22 Prozent höher bei 3,23 Euro.

Mit Blick auf die geplante Neuaufstellung der Stahlsparte eskalierte der Streit in der Führungsriege: Drei Stahlvorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder warfen hin, darunter auch Chefaufseher Sigmar Gabriel (SPD) und Stahlchef Bernhard Osburg. Gabriel sieht die Verantwortung für die Rücktritte vor allem bei thyssenkrupp-Chef Miguel López. Dieser habe eine "beispiellose Kampagne" gegen den Stahlvorstand öffentlich in Gang gesetzt.

Hintergrund ist unter anderem ein erbitterter Streit um die finanzielle Ausstattung der Sparte durch den Mutterkonzern bei der geplanten Verselbstständigung und Neuaufstellung. Die bisherigen Pläne des Stahlvorstands gehen dem Mutterkonzern nicht weit genug. Das Geschäft leidet unter Billigkonkurrenz aus China, hohen Energiepreisen und der Konjunkturschwäche.

Es scheint so, dass López zusammen mit dem thyssenkrupp-Aufsichtsratsvorsitzenden Siegfried Russwurm die Weichen für die Zukunft des Konzerns stellen werde, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank in einer Studie. Die Wahrscheinlichkeit für größere Veränderungen steige.

"Mit der Entkonsolidierung von Steel Europe und Marine Systems wäre thyssenkrupp weniger komplex und es gäbe klarere Verantwortlichkeiten", so Obst. Allerdings könnte das schwindende Vertrauen der Mitarbeiter in das Management ein Risiko in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten darstellen, warnt der Analyst.

Obst gibt auch zu, dass es durchaus Argumente für eine weitere Kurstalfahrt gebe, insbesondere da das Unternehmen schon in der Vergangenheit einen negativen freien Mittelfluss gehabt habe, also Geld verbrannt habe.

Gleichwohl sieht der Experte auch gute Gründe für sein unverändertes Kaufvotum: Die Chancen für ein Ende der Stimmungseintrübung in Europas Industrie und ein Ende des Stahlpreisverfalls in den kommenden sechs bis zwölf Monaten stünden gar nicht so schlecht. Der zweite Grund sei die steigende Wahrscheinlichkeit eines umfangreicheren Konzernumbaus. Daher dürfte das Bewertungstief mit Blick auf die Aktien in den kommenden Monaten erreicht werden.

Habeck zeigt sich beunruhigt über Lage bei thyssenkrupp

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich beunruhigt gezeigt über die Lage bei dem Stahlkonzern thyssenkrupp. "Die Situation bei thyssenkrupp hat sich auf allen Seiten sehr unversöhnlich zugespitzt. Das ist kein guter Zustand", sagte er der Rheinischen Post.

"Alle Beteiligten tragen große Verantwortung für die Mitarbeitenden und die Standorte des Traditionsunternehmens und auch für den Stahlstandort Deutschland insgesamt. Sie müssen deshalb dafür sorgen, dass das Unternehmen jetzt schnell in ruhiges und stabiles Fahrwasser kommt", sagte Habeck der Zeitung.

Voraussetzung dafür sei laut Habeck "nicht zuletzt ein vernünftiges und konstruktives Miteinander von Arbeitgeber- und -nehmerseite." Habeck forderte, trotz aktueller Schwierigkeiten den von Bund und Land mit rund 2 Milliarden Euro subventionierten ökologischen Umbau der Stahlsparte fortzuführen.

"Bund und Land haben konkrete Unterstützung zur Sicherung des Stahlstandortes Duisburg und Nordrhein-Westfalen geliefert. Die Unternehmensseite muss aber eben auch ihren Teil beitragen, damit die Transformation gelingt und eine zukunftsfähige Stahlproduktion am Wirtschaftsstandort Deutschland gesichert wird", sagte Habeck.

Baader Bank belässt thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Die Baader Bank hat thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dem Industriekonzern stünden schwierige Zeiten bevor, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngste Aufsichtsratstreffen der Stahlsparte habe ohne strategische Entscheidungen, aber mit dem Rücktritt fast des gesamten Vorstands sowie von vier Aufsichtsratsmitgliedern geendet. In den kommenden sechs Monaten dürften thyssenkrupp-Konzernchef Miguel Lopez und Konzern-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm über die weitere Zukunft von thyssenkrupp entscheiden - und die Bewertung der Aktie könnte die Talsohle erreichen.

DUISBURG/FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) / BERLIN (Dow Jones)