ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick 28.09.2026 18:05:43

thyssenkrupp-Aktie: Effizienzoffensive bei Stahlsparte angekündigt

thyssenkrupp-Aktie: Effizienzoffensive bei Stahlsparte angekündigt

Thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will.

Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.

Die Restrukturierungsmaßnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.

Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer größeren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.

Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der Thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.

DJG/DJN/apo/ros

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter, Steel Dynamics & Co. ziehen an: China-Konkurrenz stützt Kurse

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 15,15 -0,66% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen