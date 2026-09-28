ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Ausblick
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28.09.2026 18:05:43
thyssenkrupp-Aktie: Effizienzoffensive bei Stahlsparte angekündigt
Die Restrukturierungsmaßnahmen, von denen einige derzeit umgesetzt werden, sollen voraussichtlich zur Ergebnisverbesserung beitragen und einen Beitrag von mehr als 800 Millionen Euro zum EBITDA beisteuern.
Die Maßnahmen umfassen unter anderem eine Restrukturierungsvereinbarung sowie ein Kosteneffizienzprogramm. Von den rund 11.000 geplanten Arbeitsplätzen wurden bereits etwa 4.000 abgebaut, während die Trennung von den Hüttenwerken Krupp Mannesmann diesen Sommer abgeschlossen wurde. Nach Angaben auf der Website beschäftigt die Stahlsparte rund 26.000 Mitarbeiter.
Darüber hinaus profitiere das Geschäft laut Unternehmensangaben von einem verbesserten regulatorischen Umfeld und einer größeren Stabilität auf dem europäischen Stahlmarkt.
Die Verselbstständigung des Stahlgeschäfts in Europa, bei der Thyssenkrupp möglicherweise eine Minderheitsbeteiligung behält, bleibe weiterhin das erklärte strategische Ziel.
DJG/DJN/apo/ros
DOW JONES
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