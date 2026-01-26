thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Stahlsparte 26.01.2026 16:05:00

thyssenkrupp-Aktie etwas höher: Keine neuen Details zu Jindal-Verhandlungen

thyssenkrupp-Aktie etwas höher: Keine neuen Details zu Jindal-Verhandlungen

thyssenkrupp-Chef Miguel López bestätigt Gespräche mit Jindal Steel zur Stahlsparte, bleibt inhaltlich jedoch zurückhaltend.

thyssenkrupp-Chef Miguel López hat sich zurückhaltend zu den laufenden Gesprächen mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte geäußert. "Mit Jindal Steel sind wir in konstruktivem Austausch", erklärt López in der vorab veröffentlichten Rede vor der Hauptversammlung an diesem Freitag.

An die Aktionäre gerichtet bittet er um Verständnis, dass man "zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitergehenden Informationen zum Stand der vertraulichen Verhandlungen teilen" könne. Man wolle aber transparent informieren, sobald sich konkrete Ergebnisse aus den Gesprächen ergäben.

Thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die Stahlsparte kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Das für Firmenübernahmen und -verkäufe zuständige Vorstandsmitglied Volkmar Dinstuhl hatte bei der Vorlage der Jahreszahlen am 9. Dezember gesagt, dass das Angebot auf eine mehrheitliche Übernahme abziele.

Via XETRA legt die thyssenkrupp-Aktie am Montag zeitweise 0,13 Prozent zu auf 11,33 Euro.

/tob/DP/nas

ESSEN (dpa-AFX)

