thyssenkrupp-Aktie fällt: Juristische Schritte gegen Niederlande wegen verlorener U-Boot-Ausschreibung

Die Rüstungssparte TKMS habe bei einem Gericht in Den Haag Einspruch gegen die Vergabeentscheidung an den französischen Wettbewerber Naval eingereicht, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vorab aus ihrer Samstagausgabe unter Berufung auf das Unternehmen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag teilte der FAZ zufolge mit, von den beiden unterlegenen Bieterparteien habe sich nur die deutsche zu dem Schritt entschieden.Die thyssenkrupp -Aktie fällt im XETRA-HAndel zeitweise um 2,48 Prozent auf 4,56 Euro.

Düsseldorf (Reuters)