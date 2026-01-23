thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Regelmäßig Angebote 23.01.2026 17:52:39

thyssenkrupp-Aktie fester: Trennung von Rothe Erde-Anteil möglich

thyssenkrupp-Aktie fester: Trennung von Rothe Erde-Anteil möglich

Der Industriekonzern thyssenkrupp erwägt laut Insidern den Verkauf einer Beteiligung am Hersteller von Wälzlagern Rothe Erde.

Dabei gehe es um einen Anteil von rund 30 Prozent, für den der MDAX-Konzern das Interesse potenzieller Käufer auslote, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei würde der Bereich, der Branchen wie Windenergie, Bau, Transport und Öl & Gas bedient, mit etwa 1,5 Milliarden Euro bewertet. "Wir erhalten regelmäßig Angebote für verschiedene Transaktionsmöglichkeiten und halten uns alle Optionen offen und prüfen jedes Angebot", zitiert Bloomberg einen Sprecher von thyssenkrupp.

Die Aktien von thyssenkrupp bauten daraufhin am Freitag kurz vor dem Handelsschluss ihre Gewinne aus und schlossen via XETRA 3,33 Prozent stärker bei 11,31 Euro. Nach einer starken Erholung 2025 haben sie im noch jungen Jahr 2026 schon wieder gut ein Fünftel gewonnen.

Die Essener stecken aktuell in einem tiefgreifenden Umbau. So ist für die Stahlsparte - Deutschlands größtem Stahlhersteller - ein Sanierungskurs geplant, der den Abbau und die Auslagerung von Tausenden Stellen vorsieht. In den Verhandlungen über eine Übernahme von Steel Europe (TKSE) soll der indische Stahlkonzern Jindal weitere Kostensenkungen verlangen, wie die "Rheinische Post" Mitte Januar berichtet hatte.

Im Oktober hatte thyssenkrupp seine Marineschiffbausparte TKMS an die Börse gebracht, dabei aber die Mehrheit der Aktien behalten. Auch die drei übrigen Geschäftsfelder Autoteile, Werkstoffhandel und grüne Technologien will der Konzern in den kommenden Jahren eigenständig aufstellen und kapitalmarktfähig machen. thyssenkrupp soll mittelfristig eine strategische Konzernführungsgesellschaft mit eigenverantwortlichen Einheiten werden.

/mis

/he

LONDON (dpa-AFX)

