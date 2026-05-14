TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Kursziel angehoben
|
14.05.2026 16:45:00
thyssenkrupp-Aktie gefragt: Citigroup optimistisch - TKMS legen ebenfalls zu
Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup hob sein Kursziel von 13 auf 15 Euro an. Die Gewinnentwicklung des Industriekonzerns im zweiten Geschäftsquartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb er und sieht in nächster Zeit weitere Kurstreiber. Die Bewertung der Papiere hält er für weiterhin attraktiv, auch nachdem sich der Kurs im Verlauf des letzten Jahres verdoppelt beziehungsweise unter Berücksichtigung des inzwischen ebenfalls im MDAX notierenden Marineschiffbauers TKMS sogar mehr als vervierfacht habe. TKMS gewinnen am Donnerstag zeitweise 0,28 Prozent auf 72,70 Euro.
Die in den nächsten Quartalen erwartete Abspaltung der Sparte Material Services sowie die Monetarisierung des Anteils am Aufzuggeschäft seien Kurstreiber für thyssenkrupp, so Ravi. Zudem drehe der Stahlmarkt genau zum Zeitpunkt der Restrukturierung des Stahlgeschäfts in die richtige Richtung, sodass dieses mittelfristig werthaltiger werden dürfte.
/ajx/jha/
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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