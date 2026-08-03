ThyssenKrupp Aktie

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WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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Börsengang 03.08.2026 14:13:40

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spin-off von TK Accelis für Ende Oktober anvisiert

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spin-off von TK Accelis für Ende Oktober anvisiert

Der Werkstoffhändler von thyssenkrupp, TK Accelis, soll als eigenständiges Unternehmen im Herbst an der Börse notiert werden.

Mit der Eintragung in das Handelsregister werde die geplante Abspaltung "rechtswirksam", wird thyssenkrupp-Vorstand Volkmar Dinstuhl in seinem vorab veröffentlichten Redetext für die außerordentliche Hauptversammlung des Mutterkonzerns am kommenden Freitag zitiert, wo die Aktionäre die Pläne absegnen müssen.

"Wir rechnen gegenwärtig mit einer Eintragung Ende Oktober 2026", so Dinstuhl. Unmittelbar danach folge die Börsennotierung der TK Accelis Group AG & Co. KGaA. Mit dieser Rechtsform stellt der Mutterkonzern sicher, dass er seinen beherrschenden Einfluss behält, wenn er seine anfängliche 51-prozentige Beteiligung zum Börsenstart später bis auf 30 Prozent reduziert.

49 Prozent der TK-Accelis-Anteile werden zum Abspaltungstermin wie bekannt in die Depots der thyssenkrupp-Aktionäre gebucht. Für je 20 Aktien der thyssenkrupp AG bekommen sie eine Kommanditaktie der TK Accelis.

thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will den Ruhrkonzern zu einer Finanzholding umbauen, bei der die einzelnen Gesellschaften eigenständig operieren.

Via XETRA steigt die thyssenkrupp-Aktie zwischenzeitlich um 1,24 Prozent auf 12,21 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie zieht an: Tochter TK Accelis peilt höhere Marge an

Bildquelle: thyssenkrupp AG

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