ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Börsengang
|
03.08.2026 14:13:40
thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spin-off von TK Accelis für Ende Oktober anvisiert
"Wir rechnen gegenwärtig mit einer Eintragung Ende Oktober 2026", so Dinstuhl. Unmittelbar danach folge die Börsennotierung der TK Accelis Group AG & Co. KGaA. Mit dieser Rechtsform stellt der Mutterkonzern sicher, dass er seinen beherrschenden Einfluss behält, wenn er seine anfängliche 51-prozentige Beteiligung zum Börsenstart später bis auf 30 Prozent reduziert.
49 Prozent der TK-Accelis-Anteile werden zum Abspaltungstermin wie bekannt in die Depots der thyssenkrupp-Aktionäre gebucht. Für je 20 Aktien der thyssenkrupp AG bekommen sie eine Kommanditaktie der TK Accelis.
thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will den Ruhrkonzern zu einer Finanzholding umbauen, bei der die einzelnen Gesellschaften eigenständig operieren.
Via XETRA steigt die thyssenkrupp-Aktie zwischenzeitlich um 1,24 Prozent auf 12,21 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.26
|thyssenkrupp-Aktie tiefer. Stahlkonzern veräußert verbliebene 15 Prozent an AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung (Dow Jones)
|
12.05.26
|thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Erwartungen übertroffen (Dow Jones)
|
11.05.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Vorerst keine schnelle Trennung von Stahlsparte (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Kone-Aktie in Grün: Übernahme von TK Elevator verkündet - auch thyssenkrupp-Aktie springt an (dpa-AFX)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|12,00
|0,84%