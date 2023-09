thyssenkrupp-Aktie gibt ab: "Grüne" Technologien sollen gebündelt werden

Der neue thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will die "grünen" Technologien im Konzernportfolio in einem neuen Geschäftssegment bündeln und deren Wachstumspotenzial im Zuge der anstehenden Dekarbonisierung der Industrie besser erschließen.

Unter dem Namen Decarbon Technologies sollen ab Oktober die erst kürzlich an die Börse gebrachte Wasserstofftochter Nucera , der für die Windkraftbranche wichtige Großwälzlagerhersteller Rothe Erde sowie die Anlagenbauer Uhde (Chemie) und Polysius (Zement) zusammengeführt werden. Zusätzlich ist ein Effizienzprogramm geplant, mit dem die vor knapp zwei Jahren aufgestellten Mittelfristziele "rasch und nachhaltig" erreicht werden sollen, von denen der Stahl- und Industriegüterkonzern derzeit noch weit entfernt ist. Entsprechenden Plänen des Vorstands stimmte der thyssenkrupp -Konzernaufsichtsrat am Mittwochabend zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

Details des Effizienzprogramms mit dem Namen "Apex" stehen noch nicht fest. Damit ist unklar, ob weitere Arbeitsplätze über jene 13.000 Stellen hinaus abgebaut werden, deren Streichung schon in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht wurde.

Die thyssenkrupp-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 1,09 Prozent auf 7,09 Euro.

MÜNCHEN (Dow Jones)