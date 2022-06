thyssenkrupp-Aktie gibt ab: Kein schneller Nucera-Börsengang

Angesichts des aktuell schwierigen Kapitalmarktumfelds wird thyssenkrupp seine Wasserstofftochter Nucera zunächst nicht an die Börse bringen.

Es sei entschieden worden, "einen Börsengang der thyssenkrupp Nucera zum jetzigen Zeitpunkt nicht umzusetzen", heißt es in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme des Ruhrkonzerns thyssenkrupp . In Essen hatte es bislang immer geheißen, eine Entscheidung über das Vorhaben falle bis zur Jahresmitte.

Der Börsengang von Nucera an sich ist damit nicht vom Tisch. Er sei weiterhin die bevorzugte Option, um von den Wachstumsaussichten "als einer der weltweiten Technologieführer für Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu profitieren", hieß es weiter. Das Tochterunternehmen mit Sitz in Dortmund strebt bis 2025/26 einen Umsatz von 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro an.

Mutterkonzern thyssenkrupp hält derzeit zwei Drittel an Nucera, der Rest liegt beim Partner De Nora.

Die thyssenkrupp-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,15 Prozent auf 7,03 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)