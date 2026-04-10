ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
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10.04.2026 10:23:00
thyssenkrupp-Aktie im Minus: Einstieg in Stahlplattform sorgt für Zurückhaltung
Der Ruhrkonzern erwirbt laut einer Pressemitteilung die Mehrheit an Aceroteca Trading, einem Service Center für die Verarbeitung von flachgewalztem Kohlenstoffstahl mit Sitz im Großraum Monterrey. Die Anlage bediene vor allem Kunden aus den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik sowie Stromübertragung, heißt es darin.
Die Übernahme von Aceroteca Trading sei ein wichtiger strategischer Schritt für thyssenkrupp Materials Services. Aceroteca-Gründer und CEO Hector Morales werde das Unternehmen weiter leiten und eine Minderheitsbeteiligung behalten. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht.Zeitweise stehen die Aktien des Stahlkonzerns via XETRA am Freitag bei 8,24 Euro, was einem Minus von 0,60 Prozent entspricht.
DJG/rio/sha
DOW JONES
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