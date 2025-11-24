ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Elektromobilität 24.11.2025 12:43:40

thyssenkrupp-Aktie kaum verändert: Automation Engineering ist verkauft

thyssenkrupp-Aktie kaum verändert: Automation Engineering ist verkauft

thyssenkrupp trennt sich wie erwartet von seiner Geschäftseinheit Automation Engineering.

Käufer ist das Unternehmen Agile Robots mit Sitz in München, wie die Autozuliefersparte des Ruhrkonzerns mitteilte. Der Abschluss werde in den nächsten Monaten erwartet, hieß es. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. In Automation Engineering sind alle Aktivitäten im Bereich der Antriebs- und Batteriemontage mit Fokus auf Elektromobilität gebündelt. Beschäftigt werden hier rund 1.100 Mitarbeiter in zehn Ländern.

Volkmar Dinstuhl, der CEO der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology, sprach von einem konsequenten Schritt, das eigene Autozuliefergeschäft auf "Wachstum und Kapitalmarktfähigkeit" auszurichten.

Im Juni hatte die Sparte Automotive Technology angekündigt, drei Einheiten auszugliedern und nach neuen Eigentümern zu suchen, darunter auch Automation Engineering.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,02 Prozent höher bei 8,48 Euro.

DJG/DJN/rio/ros

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

thyssenkrupp-Aktie etwas schwächer: Neue Chefin bei thyssenkrupp Steel

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten